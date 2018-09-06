Набиуллина объяснила уязвимость экономики России к внешним шокам

Экономика России не может выработать иммунитет к внешним шокам, поскольку является открытой. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на лекции «Трудный путь России к цели по инфляции», передает РИА «Новости».

По ее словам, российская экономика характеризуется большой долей международной торговли в ВВП и открытым финансовым счетом. В связи с этим, подчеркнула она, Россия не может выработать железный иммунитет к внешним шокам.

Реклама

Набиуллина также рассказала, что основные внешние риски российской экономики связаны с ценами на нефть, а также нормализацией денежно-кредитной политики развитых стран и геополитикой.

«Первые два фактора хорошо известны и ожидаемы. В их отношении мы предприняли меры предосторожности. Что касается геополитических событий, которые включают в себя не только санкции, но и торговые войны и потенциальные валютные войны, то здесь все сложнее», — сказала глава ЦБ.

Она уточнила, что такие события менее предсказуемы и вызывают трансграничные эффекты, которые зачастую невозможно предвидеть.