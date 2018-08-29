Совфед намерен поддержать меры по защите работников предпенсионного возраста

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы готовы поддержать меры по защите работников предпенсионного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно обеспечение системы мер, направленных на защиту граждан предпенсионного возраста. Мы с удовольствием подключимся, примем изменения в административное и уголовное законодательство по ужесточению ответственности работодателей, которые обижают права работников предпенсионного возраста», — сказала Матвиенко.

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Она также добавила, что необходимы меры, которые простимулируют бизнес сохранять рабочие места для таких сотрудников.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что откладывать изменения в пенсионном законодательстве было бы безответственно.