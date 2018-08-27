Стали известны сроки проведения первого российско-китайского энергофорума

Президент России Владимир Путин заявил, что первый российско-китайский энергофорум состоится в ноябре текущего года в Пекине. Об этом сообщает RNS.

«В июне этого года в ходе визита в Китай мы договорились с председателем КНР Си Цзиньпинем об организации российско-китайского энергетического бизнес-форума», — сказал Путин.

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Глава государства добавил, что российскую сторону на форуме представят около 40 компаний.

Он также выразил уверенность, что указанная площадка позволит расширить сотрудничество стран, а также найти новые направления для взаимных инвестиций.

Ранее в Китае назвали проблему для развития сотрудничества с Россией.