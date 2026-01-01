В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова ввели ограничения на работу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако Кореняко не уточнил причину их введения.

Незадолго до этого сообщалось, что столичные аэропорты Жуковский и Домодедово прекратили прием и отправку рейсов. Представитель Росавиации написал о введении ограничений в 19:22 мск, а об их отмене стало известно в 21:54 мск.

При этом Кореняко уточнил, что в период действия данных мер на запасные аэродромы «ушли» 11 самолетов, которые выполняли рейсы в Домодедово.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.