КНР собирается усилить контроль за покупкой компаний иностранцами

Министерство торговли Китая предложило изменить правила покупки иностранными инвесторами китайских компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд зарубежных СМИ.

Как стало известно, китайское ведомство предлагает сократить минимальный срок стратегических инвестиций в китайские компании, зарегистрированные в материковой части Китая с нынешних трех лет до 12 месяцев.

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По мнению нескольких экспертов, главным в этих предложениях является норма, в соответствии с которой власти Китая смогут блокировать сделки по покупке акций китайских компаний иностранцами в случае, если сочтут, что сделка вредит национальным интересам страны.

Ранее глава китайского Народного банка Чжоу Сяочуань сообщил, что страна продолжит проводить курс, направленный на постепенную интернационализации юаня.