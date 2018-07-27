Трамп предсказал рост ВВП США

Президент США заявил, что в скором времени рост ВВП США будет гораздо выше нынешних показателей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По первым оценкам, реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года составил 4,1% в годовом выражении.

«По мере того, как торговые соглашения (между США и другими государствами — «Газета.Ru») заключаются одно за другим, мы получим гораздо больше, чем эти цифры (роста ВВП)», — заявил президент США.

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Он также заявил, что в третьем квартале цифры будут «выдающимися».

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты многие годы проигрывали в торговых войнах. Также ранее стало известно, что ЕС сохранят контрмеры против пошлин США.