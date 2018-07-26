Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом

Президент Китая Си Цзиньпин призвал к объединению глобальных институтов для борьбы с протекционизмом. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что к этой борьбе должны присоединиться Организация Объединенных Наций, «Большая семерка» и Всемирная торговая организация.

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Председатель КНР также призвал к диалогу по урегулированию споров в глобальной торговле.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал отказаться от торговых войн.

По его мнению, в таких войнах не будет победителей. Глава КНР отметил, что страны стоят перед выбором между сотрудничеством и конфронтацией, «между политикой «закрытых» и «открытых» дверей».