Число безработных в России увеличилось на 0,4% за неделю

Численность безработных граждан в России с 11 по 18 июля увеличилась на 0,4% и составляет 696,7 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе, Тамбовской и Калининградской областях, Камчатском крае, Республике Марий Эл, Забайкальском крае.

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Повышение уровня безработицы произошло в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Хакасия, Чувашской Республике, Ленинградской, Сахалинской, Псковской, Смоленской, Тульской и Белгородской областях.

На 18 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 347 человек.