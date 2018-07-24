Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара вырос на 3 коп. и составил 63,10 руб.

Курс евро снизился на 17 коп., до 73,59 руб.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,03%, до $73,08 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 19,59 коп., до 74,12 руб., курс доллара уменьшился на 29,31 коп., до 63,19 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 7,31 коп., составив 68,11 руб.

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