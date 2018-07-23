Рубль растет на открытии торгов
На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.
В частности, курс доллара снизился на 12 коп. и составил 63,39 руб.
Курс евро упал на 18 коп., до 74,27 руб.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,18%, до $72,94 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 45,19 коп., до 73,93 руб., курс доллара поднялся на 21,42 коп., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.
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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 32,12 коп., составив 68,18 руб.
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