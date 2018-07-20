Прокуратура Москвы приступила к проверке «Натали Турс»

Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова заявила, что ведомство начало проверку туристической компании «Натали-Турс». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с поступившими обращениями граждан прокуратура города организовала проверку в отношении компании «Натали-Турс». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туризме», — сказала Нефедова.

Реклама

Она также добавила, что результаты проверки на контроле у прокурора города.

Ранее сообщалось, что «Натали Турс» приступила к выплате компенсаций клиентам.

Как стало известно, на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тыс. руб.