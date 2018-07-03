Минздраву предложили нарастить долю отечественных лекарств в госзакупках

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень заявил, что Минздраву необходимо принять дополнительные меры по увеличению доли закупаемых препаратов отечественного производства. Об этом сообщает RNS.

По данным Минпромторга, в общем количестве госзакупок доля лекарственных аппаратов отечественного производства составляет 33%.

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«Минздраву России необходимо детально проанализировать результаты закупок и совместно с Минпромторгом России, осуществляющим координацию производства лекарственных средств для медицинского применения, и Росздравнадзором, осуществляющим надзор в сфере обращения лекарственных средств, принять дополнительные меры по увеличению доли закупаемых препаратов отечественного производства», — сказал Мень.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ответственность за перепродажу украденных лекарств.