Politico: торговая палата США начинает кампанию против тарифной политики Трампа

Торговая палата США начала кампанию против тарифной политики американского президента Дональда Трампа, пишет Politico.

«Администрация [Трампа] угрожает подорвать экономический прогресс, которого она так упорно добивалась», — сказал председатель Торговой палаты США Том Донохью.

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Отмечается, что палата провела государственный анализ с целью доказать, что Трамп рискует начать «глобальную торговую войну».

Издание добавляет, что между Донохью и Трампом в последнее время сложились «непростые отношения». В прошлом месяце председатель палаты потребовал от президента прекратить его политику «нулевой терпимости» в отношении мигрантов США.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел тарифы на сталь и алюминий для стран ЕС, Канады и Мексики. Россия подала иск в ВТО против пошлин США.