В ЕС оценили возможность продления санкций против России

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что перспективы продления экономических санкций в отношении России зависят от выполнения российской стороной минских соглашений, передает РИА «Новости».

«По этому пункту, здесь нет тайны, мы всегда увязывали санкции с выполнением минских соглашений, по которым мы не видим никакого результата пока», — сказала Могерини, когда ей задали вопрос о перспективе продления санкций против России.

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Она отметила, что санкции являются инструментом, а не самоцелью. По словам Могерини, в данный момент в вопросе выполнения минских соглашений «нет ничего нового» и она «была бы рада», если бы это было не так.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что итальянские власти готовы начать обсуждение снятие санкций с России.