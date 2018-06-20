Силуанов раскрыл причины снижения спроса на российские ОФЗ

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что причиной снижения спроса на облигации федерального займа (ОФЗ) является традиционный летний спад спроса инвесторов. Об этом сообщает RNS.

«Во-первых, лето. Всегда инвесторы летом меньше активизируются, соответственно и спад такой небольшой идет. Во-вторых, это, действительно, в том числе отток ресурсов с развивающихся рынков, конечно, это касается и России, но в меньшей степени. Поэтому я уверен, что каких-то фундаментальных изменений здесь нет», — сказал Силуанов.

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Он также отметил, что снижение спроса — это временное явление.

Ранее заместитель министра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что министерство не разочаровалось в ОФЗ для населения.