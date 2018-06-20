В МЭР сообщили об объеме ответных мер России на пошлины США
Объем ответных мер России на введение с пошлин США на сталь и алюминий на первом этапе составит $93 млн. Об этом сообщает RNS.
«$537,6 млн — это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше — около $93 млн. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», — заявили в ведомстве.
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Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что Россия в скором времени введет ответные меры на новые пошлины США.
Министр отметил, что США отказываются предоставить компенсацию потерь России, возникшие из-за пошлин на сталь и алюминий.