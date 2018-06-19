Пескова спросили о совещаниях Путина по пенсиям

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет совещаний и встреч на тему изменений в пенсионном законодательстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока нет, в графике нет таких встреч», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил «Газете.Ru», что Госдума примет законопроект о пенсионной реформе после широкого обсуждения с участием экспертов.

В данный момент законопроект направлен в рассылку в регионы на 30 дней. По истечении данного срока, по словам Володина, в обсуждении законопроекта будут участвовать эксперты. При этом спикер подчеркнул, что законопроект должен быть принят.