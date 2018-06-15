ЦБ сохранил ключевую ставку

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Такое решение принял совет директоров регулятора.

В феврале и марте 2018 года ЦБ дважды снижал ключевую ставку по 0,25% п.п., в апреле регулятор сохранил ее на уровне 7,25%.

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«Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза», — добавили в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 27 июля.

Ранее «Газета.Ru» писала, что большинство аналитиков прогнозируют сохранение ключевой ставки на текущем уровне.