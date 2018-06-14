Застройщиков освободят от уплаты взносов в фонд защиты прав дольщиков

Глава комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал «Газете.Ru» об условиях работы компенсационного фонда после принятия поправок в долевое строительство.

Депутат назвал условия, при котором застройщик будет освобожден от уплаты взносов в фонд.

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«Если проект будет реализован с привлечением средств через эскроу-счета, то никаких взносов не предусмотрено», — сказал Николаев.

На вопрос о целесообразности дальнейшей работы Фонда защиты прав дольщиков Николаев ответил, что у публично-правовой компании большой функционал, который в том числе касается и банкротства застройщика, и достройки объектов.

Также он обратил внимание, что о завершении работы речи не идет, поскольку фонд будет должен довести все те проекты, которые будут реализованы до момента обязательного перехода на эскроу-счета.

Ранее профильный комитет одобрил пакет поправок в долевое строительство ко второму чтению, которое может состояться 19 июня.

Также ранее в Минстрое прокомментировали обозначенные Путиным задачи.