Глава РЖД призвал повысить безопасность на железнодорожных переездах

Необходимо усилить системную работу на всех уровнях по предотвращению аварийности на железнодорожных переездах, заявил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Необходимо совместно с Министерством транспорта РФ, ГИБДД, общественными организациями сформировать план конкретных мер и вынести его на Правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения», – отметил Белозёров.

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«Это должна быть системная работа на всех уровнях, включая регионы», — подчеркнул он.

По словам Белозерова, возможно, возникнет необходимость в ужесточении ответственности водителей и руководства автотранспортных предприятий за нарушение ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

Переезды должны быть оснащены самыми современными системами контроля и предупреждения, а информационно-разъяснительная работа – быть более активной, заявил глава РЖД.

Всего для улучшения технического состояния переездов и внедрения обустройств, обеспечивающих повышение уровня безопасности РЖД в 2018 году направит 0,8 млрд рублей.

На 127 переездах в 2018 году появятся камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Также в этом году планируется провести капитальный ремонт 128 переездов.