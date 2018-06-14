Глава РЖД призвал повысить безопасность на железнодорожных переездах
Необходимо усилить системную работу на всех уровнях по предотвращению аварийности на железнодорожных переездах, заявил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
«Необходимо совместно с Министерством транспорта РФ, ГИБДД, общественными организациями сформировать план конкретных мер и вынести его на Правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения», – отметил Белозёров.
«Это должна быть системная работа на всех уровнях, включая регионы», — подчеркнул он.
По словам Белозерова, возможно, возникнет необходимость в ужесточении ответственности водителей и руководства автотранспортных предприятий за нарушение ПДД при пересечении железнодорожных переездов.
Переезды должны быть оснащены самыми современными системами контроля и предупреждения, а информационно-разъяснительная работа – быть более активной, заявил глава РЖД.
Всего для улучшения технического состояния переездов и внедрения обустройств, обеспечивающих повышение уровня безопасности РЖД в 2018 году направит 0,8 млрд рублей.
На 127 переездах в 2018 году появятся камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Также в этом году планируется провести капитальный ремонт 128 переездов.