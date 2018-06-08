Попросившей помощи у Путина семье понизили ставку по ипотеке

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил многодетную семью Верховских, которая попросила у президента России Владимира Путина понизить им ставку по ипотеке до 6% в рамках программы помощи многодетным семьям. Об этом сообщается на сайте правительства Ивановской области.

«Воскресенский сообщил супругам Верховским, что уже достигнута договоренность с институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» по снижению ставки ипотечного кредита для их семьи», — говорится в сообщении.

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Глава семейства Дмитрий Верховский задал вопрос президенту об ипотеке: ставка ипотечного кредита, который взяла семья — 13%. Он спросил, почему программа по снижению ставки с 13% до 6% не распространяется на его семью, и предлагает изменить 9-й пункт программы, который вводит формальное ограничение на льготу для семей, у которых более 3-х детей.

Ранее президент России Владимир Путин во время «прямой линии» сообщил, что власти исправят ситуацию, которая возникла со снижением ипотечной ставки для многодетных семей.