FT: ЕС намерен сократить финансирование Восточной Европы

Еврокомиссия собирается урезать финансирование стран Центральной и Восточной Европы более чем на €30 млрд. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на проект бюджета.

Как стало известно, Польша и Венгрия потеряют значительную часть финансирования. В свою очередь Италия и Греция получат дополнительные средства.

Реклама

Уточняется, что финансирование Польши уменьшится на 23% — €19,5 млрд. Финансирования Венгрии, Чехии, Эстонии и Литвы сократится 24%.

По словам министр развития Польши Ежи Квецинского, подобные меры «совершенно несправедливы» и они могут привести к дальнейшему росту напряженности между восточным и западным блоками в ЕС.

Ранее сообщалось, что Греция получит в июне последний транш кредита в рамках внешней финансовой помощи.