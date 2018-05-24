Путин встретился с зарубежными инвесторами

Президент России Владимир Путин провел встречу с зарубежными инвесторами, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В ходе встречи Путин заявил, что сотрудничество России с иностранными инвесторами развивается.

«Все проекты, которые осуществляются, характеризуются высокой степенью надежности. Мы стараемся с правительственного уровня сопровождать эти проекты. И делаем все для того, чтобы гарантировать их надежность и эффективность», — добавил президент.

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Он также подчеркнул, что надеется на расширение дальнейшего взаимодействия с зарубежными компаниями.

Как отмечается, Путин поблагодарил инвесторов, действия которых нацелены на долгосрочную перспективу, несмотря на сложные политические и экономические условия.

Российский лидер также выразил надежду на то, что примеру инвесторов присутствующих на встрече последуют и другие.