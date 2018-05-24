Rambler Group и АСВ представили на ПМЭФ проект по финансовой грамотности

Rambler Group и Агентсво по страхованию вкладов (АСВ) в ПМЭФ- Петербургского экономического форума 2018 представили национальный контентный проект «Финотека». Проект создан при поддержке ЦБ и направлен на повышение финансовой грамотности населения.

«На наш взгляд такая программа очень важна, потому что Россия — одна из стран, отличающихся низким уровнем финансовой грамотности населения — говорит руководитель направления стратегии и инвестиций Rambler Group Рафаэль Абрамян. — Это связано с тем, что базовый уровень образования никак не затрагивает тему управления своими финансами, и в тот момент, когда у людей появляется возможность какую-то часть своих сбережений проинвестировать или положить на депозит, они фактически оказываются в полном информационном вакууме относительно того, что с этим делать.

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По словам Абрамяна, существует бесконечное количество ресурсов, которые «помогают» этот вакуум заполнить, однако зачастую основная цель этих ресурсов привести клиента в не самый добросовестный банк, финансовый институт или к недобросовестному биржевому брокеру.

Проект «Финотека» предлагает видеоролики, созданные в трех форматах, позволяющих максимально донести информацию: LSS (Long Story Short – игровое видео, призванное рассказать об актуальных проблемах), Микрометр (мини-история) и инфографика (анимационный ролик). Проект стартовал в середине прошлого года и за это время было снято 35 видеороликов, размещенных на ряде федеральных и региональных ресурсов. Они получили более 42 миллионов просмотров в интернете — в соцсетях, на Youtube и на сайте, посвященном проекту.

«Ролики получились качественные, понятные и самое главное, каждый из них немного по-своему доносит сложную тему. То есть они не об одном и том же, а посвящены самым разным темам — есть ролики, которые посвящены скиммингу, фишингу, тому, что делать, чтобы с карты не украли деньги, каким образом лучше распорядиться наследством и так далее – мы закрываем достаточно широкий пул тем, связанных с личными финансами», — рассказал Рафаэль Абрамян.

«Мы рады представить столь важный для Агентства проект, каким является «Финотека», на такой статусной площадке, как Петербургский международный экономический форум, —

отмечает директор департамента общественных связей Агентство по страхованию вкладов Анжелика Есаянц.

Проект по повышению финансовой грамотности «Финотека», который Агентство реализовало совместно с «RAMBLER&Co» при поддержке Банка России, направлен в первую очередь на то, чтобы провести масштабную информационно-разъяснительную кампанию среди населения нашей страны – простым и доступным языком, без тяжелой профессиональной терминологии донести до граждан актуальную и полезную информацию, которая поможет лучше ориентироваться в сложном современном финансовом мире».