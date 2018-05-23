Эксперты оценили идею запретить чиновникам отдыхать в санкционных странах
Идея о запрете российским чиновникам в «санкционных» странах нереализуема. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на несколько опрошенных экспертов.
Специалисты отмечают, что чиновники будут пользоваться командировками и другими способами обхода указанной меры.
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Эксперты отметили, что подобная инициатива может носить только рекомендательный характер.
Ранее сообщалось, что бизнес-сообщество предложило российским чиновникам отказаться от отдыха в «санкционных» странах.
Как стало известно, за нарушение предложенных мер чиновникам будет грозить увольнение.