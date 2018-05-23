Эксперты оценили идею запретить чиновникам отдыхать в санкционных странах

Идея о запрете российским чиновникам в «санкционных» странах нереализуема. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на несколько опрошенных экспертов.

Специалисты отмечают, что чиновники будут пользоваться командировками и другими способами обхода указанной меры.

Реклама

Эксперты отметили, что подобная инициатива может носить только рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что бизнес-сообщество предложило российским чиновникам отказаться от отдыха в «санкционных» странах.

Как стало известно, за нарушение предложенных мер чиновникам будет грозить увольнение.