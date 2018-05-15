Песков ответил на вопрос о сроках переназначения сотрудников АП

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил «Газете.Ru», что сроков по переназначению сотрудников Администрации президента нет.

Отвечая на вопрос, когда будет сформирована АП, до или после кабинета министров, Песков ответил: «идет параллельно, сроков по АП нет».

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Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи обсудят конфигурацию нового кабинета министров.

Также сообщалось, что заседание правительства в новом составе пройдет 17 мая.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новый состав правительства будет сформирован ко встрече президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Данная встреча состоится 18 мая в Сочи.