Продажи нефтепродуктов «Роснефти» на АЗС выросли на 8% год к году

В 1 кв. 2018 г. реализация нефтепродуктов на АЗС выросла на 8% по сравнению с 1 кв. 2017 г., говорится в сообщении «Роснефти».

Выручка от продаж сопутствующих товаров также выросла на 2% год к году.

Объемы продаж с использованием биржевого механизма АО «СПбМТСБ» в 1 кв. 2018 г. превысили в 3 раза биржевые продажи в 1 кв. 2017 г.

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В настоящее время мелкооптовую реализацию через биржу осуществляют 19 обществ Группы в 30 регионах России с 80 точек продаж.

Участниками новых программам лояльности «Семейная Команда» и «BP CLUB» по состоянию на 31.03.2018 стали 6,8 млн человек.