«Нафтогаз» намерен продолжить работу по иску против России из-за активов в Крыму

«Нафтогаз Украины» собирается продолжить работу по иску против России по имуществу компании в Крыму. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление «Нафтогаза».

«Суд (в Гааге) удовлетворил требования 18 компаний, а также одного физического лица. Истцы заявляли требования о компенсации на $159 млн. Радуемся за коллег по несчастью, которые уже получили решение, и работаем над своим процессом. Тем временем перечень зарубежного имущества России постепенно превращается в бестселлер», — заявили в компании.

Реклама

Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к России из-за утраченных активов в Крыму.