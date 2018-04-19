Путин поприветствовал участников Ялтинского форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Приветствую вас по случаю открытия IV Ялтинского международного экономического форума. Сегодня в Ялте вновь встречаются видные политики, представители предпринимательских, экспертных кругов и общественных организаций из разных стран, чтобы обсудить актуальные проблемы всестороннего развития Крыма, другие вопросы социально-экономической повестки», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что программа форума нацелена на то, чтобы ближе познакомить инвесторов с потенциалом Юга России, с благоприятными условиями для капиталовложений в его экономику.

«Участникам ЯМЭФ предоставляется отличная возможность наладить прямой диалог с российским бизнесом, а также с руководителями федеральных, региональных и местных органов власти, высказать конкретные предложения по совершенствованию делового климата, наметить перспективы наращивания дальнейшего сотрудничества», — отметил Путин.

Президент также пожелал участникам форума «успехов и всего самого доброго».