В России могут ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний

Депутат Иван Сухарев направил запрос в правительство с просьбой рассмотреть возможность совместной разработки мер по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, опасность состоит в том, что зарубежные консалтинговые и аудиторские фирмы обслуживают ряд важнейших для российской экономики организаций.

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«Проблема заключается в том, что консалтинговые и аудиторские фирмы с иностранным участием либо аффилированные с ними могут выступать в качестве источников конфиденциальной информации, передавая акты оценки собственности и акций, аудиторских проверок, консалтинговых исследований третьим лицам, в том числе враждебно настроенным по отношению к России государствам», — сказал Сухарев.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.