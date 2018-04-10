Tele2 прокомментировала слова ФАС о нарушениях в тарифах

Оператор Tele2 прокомментировал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая ранее признала компанию нарушившей законодательство из-за тарифов в национальном роуминге.

Как отметил оператор, Tele2 оказывает услуги связи не на всей территории страны. «В тех регионах, где компания не представлена, Tele2 работает на других сетях», — комментирует ее представитель.

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ФАС России не обнаружила в действиях Tele2 нарушений при заключении межоператорских роуминговых соглашений на территории РФ, дело в этой части прекращено. «Мы рады, что ФАС не нашла нарушений в части межоператорских роуминговых тарифов. Сейчас мы ждем мотивировочную часть этого решения, чтобы разобраться в претензиях к абонентским тарифам», - отметили в Tele2.В августе прошлого года ФАС предписал операторам «большой четверки», в которую помимо Tele2 входит МТС , «Мегафон» и «Вымпелком», выравнять цены на национальный роуминг.

В марте ФАС также возбудила административные дела в отношении МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» из-за того, что они, по мнению ФАС, не исполняют предписание.