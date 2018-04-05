Песков: Путин и Эрдоган обсуждали торгово-экономические отношения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали вопрос торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В данном случае, в более широком контексте, в рамочном режиме обсуждались различные аспекты двухсторонних бурно развивающихся торгово-экономических отношений, в том числе и в области сельского хозяйства», — ответил Песков на вопрос, затрагивалась ли тема поставки турецких томатов во время встречи двух лидеров.

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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и Турции на встрече в Анкаре, скорее всего, обсудят вопросы поставок томатов в Россию.

Как стало известно, Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще одного турецкого предприятия.