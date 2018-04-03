Россиянам напомнили о длинных выходных в мае и июне

Роструд напомнил россиянам о нерабочих днях в мае и июне. Об этом сообщает RT.

Как стало известно, в связи с 1 мая россияне будут отдыхать четыре дня — с воскресенья, 29 апреля, до среды, 2 мая. В свою очередь понедельник, 30 апреля, станет выходным из-за переноса выходного с субботы, 28 апреля. 2 мая также сделали нерабочим днем: на него перенесли праздничный выходной с 7 января.

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В честь празднования 9 Мая переносов не ожидается.

В честь Дня России россияне будут отдыхать с 10-го по 12-е число июня.