Глава Минэнерго: инвестиции в ТЭК выросли почти на 10% за год

Глава Минэнерго Александр Новак заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что общий объем инвестиций в ТЭК России составил в 2017 году 3,5 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Несмотря на сложные внешние вызовы, незаконные санкции, сложности с финансированием, мы видели, что у нас и в 2017 году был рост инвестиций. Общий объем инвестиций составил 3,5 трлн руб. во все отрасли топливно-энергетического комплекса, что почти на 10% больше, чем в предыдущие годы», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Новак отметил позитивную роль соглашения ОПЕК+.