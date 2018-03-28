«Ъ»: СРО аудиторов «Содружество» исключило из своих рядов Евгения Сивкова

Саморегулируемая организация (СРО) аудиторов «Содружество» приняла решение об исключении из своих рядов основателя ликвидированной в прошлом году Партии налогоплательщиков Евгения Сивкова. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на решение «Содружества».

Как пишет издание, по мнению правления СРО, Сивков нарушил требования закона «Об аудиторской деятельности», правила независимости аудиторов и их кодекс профессиональной этики. Исключение из организации сделает невозможной для Сивкова работу в аудиторском бизнесе,

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Жалобу на Сивкова в СРО и Минфин подал глава исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Отмечается, что дисциплинарная комиссия «Содружества» получила заключение экспертизы АНО «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе».

По мнению экспертов, высказывания Сивков выражали «предвзятое (негативное) отношение к налоговому законодательству», а в его выступлениях звучало «негативное и антагонистическое отношение к действующему правовому регулированию и государственным органам и на призыв к совершению противоправных действий». Комиссия пришла к выводу, что это не соответствует статусу аудитора, пишет издание.

Евгений Сивков известен как автор книг и организатор семинаров, в рамках которых он описывает схемы ухода от налогообложения, как отмечает газета, по политическим мотивам. По данным «Ъ», аффилированные с ним российские компании сейчас проходят проверку на предмет применения схем, о которых сам Сивков рассказывал в рамках публичных выступлений.