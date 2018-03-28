Путин поручил формализовать задачи, поставленные в послании Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Орешкин, а также председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

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«Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить вопросы экономической повестки дня, поговорить о среднесрочной перспективе и обсудить в практическом плане вопросы, связанные с реализацией отдельных положений послания президента Федеральному Собранию. Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании», — сказал Путин.

Ранее Белоусов сообщил о расчетах министерств по реализации послания Путина.