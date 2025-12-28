Сириец заявил о необходимости помогать российской армии

Проживающий в Курске уроженец Сирии Наджем Субхи заявил, что считает своим долгом помогать российской армии. Об этом он рассказал РИА Новости.

Мужчина оказывает гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям.

«Россия всегда рядом у нас была, помогала нам в трудное время. Мы приехали сюда беженцами - создавали нам временные убежища, работу и так далее», — напомнил сириец.

Именно поэтому Субхи считает оказание помощи российской армии своим долгом.

До этого президент России Владимир Путин попросил волонтеров, работающих в Донбассе, Новороссии, приграничных регионах, беречь себя. Свою просьбу он передал молодому человеку из ДНР на встрече с волонтерами — участниками международного форума «Мы вместе».

Путин также вручил статуэтку «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой в рамках международного форума «Мы вместе». Она внесла вклад в ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

Ранее в Москве рассказали о помощи жителей востока столицы бойцам СВО.