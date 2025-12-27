Размер шрифта
Пашинян выложил видео, где играет на барабанах

Пашинян сыграл на барабанах песню на свои стихи об Армении 
Армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, на котором играет на барабанах.

В посте политик отметил, что его стихотворение превратилось в песню об Армении. В тексте композиции говорится, что жизнь республики продлится вечно, что она — источник любви и оплот надежды граждан, которые хотят видеть ее счастливой с улыбкой и слезами на глазах.

В начале недели Пашинян опубликовал в соцсети видеоселфи с видом на Исаакиевский собор во время рабочего визита в Санкт-Петербург. На заднем фоне у него играла песня Олега Газманова «Дождись» в исполнении российской группы Uma2rman. На записи можно было услышать строчку из композиции: «Знай, что пройдут дожди, только меня дождись».

«Доброе утро! Хорошего дня, люблю всех», — прокомментировал политик видео.

Он добавил к посту эмодзи сердца и флаги Армении и России.

Ранее Трамп сыграл в гольф под Скриптонита.
 
