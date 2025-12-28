Котре: Киев не будет соответствовать критериям вступления в ЕС минимум 20 лет

Украина не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС в течение ближайших 20 лет. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал депутат бундестага Штефан Котре.

Однако есть вероятность, что Украину примут в ЕС раньше, несмотря на существующие правила. Такой сценарий возможен, если Евросоюз продолжит держать курс на конфронтацию с Россией, уверен депутат.

«Но это (решение), в свою очередь, лишь ускорит процесс распада Евросоюза», — отметил Котре.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что кредит на €90 млрд, выделенный странами ЕС Украине, не помешает укреплению позиций России.

Ранее Захарова высказалась о кредите ЕС для Украины в €90 млрд.