Общество

На Украине сообщили о росте выезда граждан в соседнюю страну

Погранслужба Украины зафиксировала рост выезда граждан в Польшу
Gleb Garanich/Reuters

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) зафиксировала возрастание пассажиропотока через пункты пропуска Львовской и Волынской областей, отметив повышенную нагрузку на КПП. Об этом сообщается в Telegram-канале ГПСУ.

По информации ведомства, наибольшие скопления транспорта на выезд с Украины наблюдаются у КПП «Угринов», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг». Уточняется, что автомобильных очередей на въезд на территорию Украины не наблюдается.

До этого ГПСУ сообщала, что число выезжающих с Украины через пункты пропуска на границе с Польшей возросло в период праздников. В ведомстве отметили, что пункты пропуска во Львовской и Волынской областях работают в условиях повышенной нагрузки. Чтобы уменьшить очереди и ускорить оформление документов, было увеличено число пограничников и задействовано дополнительное оборудование для автоматизации пересечения границы.

Ранее в Эстонии задержали россиянина, который переплыл границу на весельной лодке.

