В Словении заявили об опасении войны с Россией из-за изъятия активов

МИД Словении: в ЕС опасались, что изъятие активов стало бы объявлением войны РФ

Глава МИД Словении Таня Файон заявила в интервью газете Delo об опасении ряда представителей Евросоюза, что изъятие замороженных российских активов было бы равноценно объявлению войны РФ.

Она отметила, что, хотя в расчет принималось наличие таких компаний, как словенская фармацевтическая Krka, и у них имелись оценки возможных последствий подобных мер для словенских активов, это не стало решающим фактором.

По словам Файон, решающим оказалось понимание позиции Бельгии и отсутствие необходимых ответов на крайне деликартный и сложный шаг, который мог бы, с одной стороны, закрыть возможность переговоров, продолжающихся с Москвой.

«В европейских кругах неоднократно звучали даже опасения, что это могло означать открытое объявление войны России», — сказала Файон, отвечая на вопрос о позиции Словении в отношении активов РФ.

19 декабря страны — члены ЕС достигли соглашения о выделении на поддержку Украины до €90 млрд на период 2026–2027 годов из общего бюджета союза. Финансовую помощь решили оформить в качестве беспроцентного кредита. При этом от идеи прямого финансирования Киева за счет заблокированных российских активов пока отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Новак рассказал о плане на случай возможного изъятия замороженных активов России.