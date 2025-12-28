В Госдуме оценили соотношение рабочих и выходных дней в 2026 году

Депутат Бессараб: рабочий календарь на 2026 год сбалансирован, без шестидневок

В 2026 году у россиян не будет шестидневных рабочих недель, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат назвала предстоящий год «сбалансированным и достаточно благоприятным» в том, что касается рабочих и выходных дней.

«Количество рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118, и это еще без учета 28-дневного отпуска в календарных днях», — отметила она.

«Газета.Ru»

Бессараб упомянула, что в 2027 году положение дел «немного изменится»: осенью ожидается одна шестидневная неделя с рабочей субботой, 13 ноября. Зато с 4 по 7 ноября граждане будут отдыхать четыре дня.

В уходящем году у россиян была одна шестидневная рабочая неделя. Она продолжалась с 27 октября по 1 ноября. Выходной с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Это позволило гражданам отдыхать по случаю Дня народного единства с 2 по 4 ноября.

