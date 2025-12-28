Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Директор ЗАЭС рассказал об угрозах сотрудникам станции со стороны ВСУ

Черничук: сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы с украинской стороны
Константин Михальчевский/РИА Новости

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил РИА Новости, что сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны.

По словам Черничука, на сотрудников оказывают моральное давление.

«Им угрожают поквитаться, когда, по мнению вооруженных сил Украины, они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыпятся», — сказал директор ЗАЭС.

Он добавил, что со временем персонал станции стал реагировать на угрозы спокойно, несмотря на постоянное психологическое давление со стороны Украины.

25 декабря генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что продолжающиеся обстрелы береговой линии города Энергодар в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины направлены на запугивание коллектива ЗАЭС.

Лихачев добавил, что сотрудники ЗАЭС должны работать в спокойной обстановке. По его словам, украинские войска обстрелами хотят добиться расшатывания морального духа работников станции.

Ранее в Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518275_rnd_7",
    "video_id": "record::04643ec2-2221-4398-9c07-459ed2d1fdc2"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+