Директор ЗАЭС рассказал об угрозах сотрудникам станции со стороны ВСУ

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил РИА Новости, что сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны.

По словам Черничука, на сотрудников оказывают моральное давление.

«Им угрожают поквитаться, когда, по мнению вооруженных сил Украины, они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыпятся», — сказал директор ЗАЭС.

Он добавил, что со временем персонал станции стал реагировать на угрозы спокойно, несмотря на постоянное психологическое давление со стороны Украины.

25 декабря генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что продолжающиеся обстрелы береговой линии города Энергодар в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины направлены на запугивание коллектива ЗАЭС.

Лихачев добавил, что сотрудники ЗАЭС должны работать в спокойной обстановке. По его словам, украинские войска обстрелами хотят добиться расшатывания морального духа работников станции.

Ранее в Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС.