Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Туск рассказал, когда лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины

Туск: лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского
Дональд Туск
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза обсудят гарантии для Украины после встречи президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

«Все участники дискуссии сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надежными», — написал он.

Туск добавил, что гарантии также должны означать «более безопасную Польшу».

26 декабря Зеленский заявил, что встреча с лидером США нужна для согласования оставшихся 10% пунктов проекта мирного плана по урегулированию конфликта.

В свою очередь Зеленский сообщил о запланированной встрече с американским лидером Дональдом Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27517999_rnd_9",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+