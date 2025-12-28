Туск рассказал, когда лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины

Туск: лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского

Лидеры стран Евросоюза обсудят гарантии для Украины после встречи президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

«Все участники дискуссии сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надежными», — написал он.

Туск добавил, что гарантии также должны означать «более безопасную Польшу».

26 декабря Зеленский заявил, что встреча с лидером США нужна для согласования оставшихся 10% пунктов проекта мирного плана по урегулированию конфликта.

В свою очередь Зеленский сообщил о запланированной встрече с американским лидером Дональдом Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах.