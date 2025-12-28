«Открытое объявление войны России»: в Словении рассказали об опасениях некоторых стран ЕС

Файон: в ЕС опасались, что изъятие российских активов стало бы объявлением войны

Некоторые представители Евросоюза опасались, что изъятие замороженных российских активов было бы равноценно объявлению войны РФ. Об этом рассказала глава МИД Словении Таня Файон в интервью газете Delo.

«В европейских кругах неоднократно звучали даже опасения, что это (изъятие российских активов – прим. ред.) могло означать открытое объявление войны России», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Словении.

На вопрос о позиции Словении в отношении российских активов Файон заявила, что у страны «не было необходимых ответов на очень деликатный, сложный шаг». Она также добавила, что подобная мера закрыла бы «возможность переговоров, которые в данный момент ведутся с Москвой».

В то же время Файон сообщила, что в РФ есть словенские компании, в частности, фармацевтическая фирма Krka, деятельность которых оказалась бы в зоне риска при экспроприации Евросоюзом российских активов.

«У нас есть оценки того, что такие меры могут означать для словенского имущества. Но это не было решающим фактором. Преобладало понимание (позиции – прим. ред.) Бельгии», — отметила глава словенского МИД.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта высказал решение ЕС предоставить Украине кредит в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза, а не за счет замороженных активов РФ, как планировалось ранее.

