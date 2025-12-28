«Открытое объявление войны России»: в Словении рассказали об опасениях некоторых стран ЕС

Некоторые представители Евросоюза опасались, что изъятие замороженных российских активов было бы равноценно объявлению войны РФ. Об этом рассказала глава МИД Словении Таня Файон в интервью газете Delo.
«В европейских кругах неоднократно звучали даже опасения, что это (изъятие российских активов – прим. ред.) могло означать открытое объявление войны России», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Словении.
На вопрос о позиции Словении в отношении российских активов Файон заявила, что у страны «не было необходимых ответов на очень деликатный, сложный шаг». Она также добавила, что подобная мера закрыла бы «возможность переговоров, которые в данный момент ведутся с Москвой».
В то же время Файон сообщила, что в РФ есть словенские компании, в частности, фармацевтическая фирма Krka, деятельность которых оказалась бы в зоне риска при экспроприации Евросоюзом российских активов.
«У нас есть оценки того, что такие меры могут означать для словенского имущества. Но это не было решающим фактором. Преобладало понимание (позиции – прим. ред.) Бельгии», — отметила глава словенского МИД.
19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта высказал решение ЕС предоставить Украине кредит в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза, а не за счет замороженных активов РФ, как планировалось ранее.
