Новости политики

«Открытое объявление войны России»: в Словении рассказали об опасениях некоторых стран ЕС

Файон: в ЕС опасались, что изъятие российских активов стало бы объявлением войны
Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Некоторые представители Евросоюза опасались, что изъятие замороженных российских активов было бы равноценно объявлению войны РФ. Об этом рассказала глава МИД Словении Таня Файон в интервью газете Delo.

«В европейских кругах неоднократно звучали даже опасения, что это (изъятие российских активов – прим. ред.) могло означать открытое объявление войны России», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Словении.

На вопрос о позиции Словении в отношении российских активов Файон заявила, что у страны «не было необходимых ответов на очень деликатный, сложный шаг». Она также добавила, что подобная мера закрыла бы «возможность переговоров, которые в данный момент ведутся с Москвой».

В то же время Файон сообщила, что в РФ есть словенские компании, в частности, фармацевтическая фирма Krka, деятельность которых оказалась бы в зоне риска при экспроприации Евросоюзом российских активов.

«У нас есть оценки того, что такие меры могут означать для словенского имущества. Но это не было решающим фактором. Преобладало понимание (позиции – прим. ред.) Бельгии», — отметила глава словенского МИД.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта высказал решение ЕС предоставить Украине кредит в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза, а не за счет замороженных активов РФ, как планировалось ранее.

Ранее в Италии заявили о когнитивной войне Европы против России.

