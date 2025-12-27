Буданов назвал февраль 2026 года благоприятным месяцем для достижения мира

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал необходимость переговоров с Россией для достижения урегулирования конфликта. Такое мнение он озвучил в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

«Переговорный процесс нужен и без этого не обойдется, он необходим», — сказал он.

По словам главы украинской военной разведки, грядущий февраль может стать наиболее благоприятным периодом для переговоров в связи с характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий.

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.

20 и 21 декабря в Майами состоялся очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта. Вашингтон направил на них спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума. После встреч Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорам и назвал дискуссии «конструктивными».

