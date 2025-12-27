«Основная цель — Киев». ВС России нанесли массированный удар по Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Минобороны РФ.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнуло ведомство.
В Минобороны уточнили, что удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Российские войска применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе ракеты «Кинжал», а также беспилотники.
«Основная цель — это Киев», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, ВС России использовали 40 ракет и почти 500 БПЛА. Минэнерго Украины уточнило, что воздушная тревога в Киеве продолжалась десять часов.
Российские войска атаковали объекты на территории Украины накануне переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которые пройдут в Палм-Бич 28 декабря. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что борт президента вылетит из польского Жешува, затем сделает остановку в Канаде, после чего направится во Флориду.
Перебои со светом и водой
В результате атаки ВС России почти треть Киева остается без теплоснабжения, в некоторых районах столицы на левом берегу Днепра нет электричества, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«В Киеве введен график аварийных отключений электроэнергии. В настоящее время в результате повреждений в системе энергоснабжения четыре тысячи жилых домов столицы остаются без тепла.
На правом и левом берегах города наблюдается снижение давления воды», — написал он.
Как заявила ДТЭК, в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Минэнерго Украины уточнило, что объекты жизнеобеспечения города перевели на резервное электроснабжение, специалисты восстанавливают подачу электричества для почти 600 тысяч потребителей.
«Укрэнерго» на фоне ситуации с электроснабжением призвало жителей столицы перенести «энергоемкие процессы» на ночное время — после 23:00.
В столице также частично обесточено метро. Кроме того, над Киевом образовался смог, мэрия призвала местных жителей не открывать окна.
По данным издания «Страна.ua», несколько ракет атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию под Киевом. Официально эта информация не подтверждена.
Как отреагировало НАТО
Польша поднимала в небо истребители после российских ударов по Украине. По информации ТАСС, были закрыты аэропорты польских городов Люблин и Жешув и узловые диспетчерские районы.
«Для обеспечения государственной безопасности», — объяснили в диспетчерской службе района полетной информации «Варшава».
Кроме того, в районе Люблина и Жешува находились «два самолета НАТО, которые совершали круговые полеты на высоте от 8 до 10 км», отметил собеседник агентства. По его данным, в воздух поднимали самолет-заправщик и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления.
Telegram-канал «Два майора» уточнил, что над Польшей были задействованы Boeing E-3A Sentry (AWACS) и Airbus A330 MRTT, которые «следили» за действиями ВС РФ.
«Понятно применение Boeing E-3A Sentry (AWACS), самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления. А вот кого заправлял самолет-заправщик Airbus A330 MRTT из Нидерландов — остается догадываться. Потому что ДРЛО и так может находится в небе долгое время», — говорится в публикации.
В связи с этим авторы канала допустили, что над Польшей вели патрулирование истребители НАТО с выключенными транспондерами, «тренируясь противодействовать нашим БПЛА».