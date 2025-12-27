«Основная цель — Киев». ВС России нанесли массированный удар по Украине

Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» и БПЛА по энергообъектам и ВПК Украины

Российские войска накануне переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов. В результате атаки в украинской столице наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры заявили, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Минобороны РФ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнуло ведомство.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Российские войска применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

«Основная цель — это Киев», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ВС России использовали 40 ракет и почти 500 БПЛА. Минэнерго Украины уточнило, что воздушная тревога в Киеве продолжалась десять часов .

Российские войска атаковали объекты на территории Украины накануне переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которые пройдут в Палм-Бич 28 декабря. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что борт президента вылетит из польского Жешува, затем сделает остановку в Канаде, после чего направится во Флориду.

Перебои со светом и водой

В результате атаки ВС России почти треть Киева остается без теплоснабжения, в некоторых районах столицы на левом берегу Днепра нет электричества, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Киеве введен график аварийных отключений электроэнергии. В настоящее время в результате повреждений в системе энергоснабжения четыре тысячи жилых домов столицы остаются без тепла.

На правом и левом берегах города наблюдается снижение давления воды», — написал он.

Как заявила ДТЭК, в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Минэнерго Украины уточнило, что объекты жизнеобеспечения города перевели на резервное электроснабжение, специалисты восстанавливают подачу электричества для почти 600 тысяч потребителей.

«Укрэнерго» на фоне ситуации с электроснабжением призвало жителей столицы перенести «энергоемкие процессы» на ночное время — после 23:00.

В столице также частично обесточено метро. Кроме того, над Киевом образовался смог, мэрия призвала местных жителей не открывать окна .

По данным издания «Страна.ua», несколько ракет атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию под Киевом. Официально эта информация не подтверждена.

Как отреагировало НАТО

Польша поднимала в небо истребители после российских ударов по Украине. По информации ТАСС, были закрыты аэропорты польских городов Люблин и Жешув и узловые диспетчерские районы.

«Для обеспечения государственной безопасности», — объяснили в диспетчерской службе района полетной информации «Варшава».

Кроме того, в районе Люблина и Жешува находились «два самолета НАТО , которые совершали круговые полеты на высоте от 8 до 10 км», отметил собеседник агентства. По его данным, в воздух поднимали самолет-заправщик и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления.

Telegram-канал «Два майора» уточнил, что над Польшей были задействованы Boeing E-3A Sentry (AWACS) и Airbus A330 MRTT, которые «следили» за действиями ВС РФ.

«Понятно применение Boeing E-3A Sentry (AWACS), самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления. А вот кого заправлял самолет-заправщик Airbus A330 MRTT из Нидерландов — остается догадываться. Потому что ДРЛО и так может находится в небе долгое время», — говорится в публикации.

В связи с этим авторы канала допустили, что над Польшей вели патрулирование истребители НАТО с выключенными транспондерами, «тренируясь противодействовать нашим БПЛА».