Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Армия

«Открытый нацист» и «TikTok-воин». На Украине сообщили о ликвидации главаря РДК Капустина

В Запорожской области после удара дрона погиб главарь РДК Денис Капустин
Денис Капустин
Thomas Peter/Reuters

Главарь «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин погиб при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, говорится в заявлении этого формирования. Однако некоторые российские военные блогеры сомневаются в его смерти. По их мнению, это может быть очередной пиар-акцией РДК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Основатель воевавшего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Денис Капустин погиб в результате атаки беспилотника на Запорожском направлении в ночь на 27 декабря. Об этом сообщило само формирование.

«По предварительным данным, прилет FPV-дрона. Все подробности будут оглашены позже, пока устанавливаются детали произошедшего», — говорится в публикации.

Также РДК заявил о готовности к ответным действиям.

Капустин основал «Русский добровольческий корпус» в 2022 году. В состав формирования вошли россияне, которые переехали на Украину для участия в боях на стороне ВСУ.

В августе 2022-го ФСБ России предотвратила организованный Капустиным теракт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

В марте 2023-го основатель РДК в составе вооруженной группы, в которую входил актер Кирилл Канахин, вторгся в села Любечане и Сушаны Брянской области.

Местные власти сообщили, что на территорию региона проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны и обстреляла автомобиль. В результате атаки погибли два человека и был ранен десятилетний ребенок. Диверсантов выдавили с территории Брянской области, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Читайте также
Стреляли, избивали и поджигали. Участников РДК обвинили в убийстве людей под Брянском

В ноябре 2024-го Капустина и остальных участников вторжения заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинениям в государственной измене и терроризме. В январе 2025-го их адвокаты обжаловали приговор, но апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения.

Читайте также
В прокуратуре заявили, что основатель РДК Капустин убил двух мирных жителей Брянской области

Кроме того, ФСБ сообщала о причастности Капустина к попытке покушения на российского предпринимателя — миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По информации ведомства, злоумышленники планировали подорвать самодельное взрывное устройство, прикрепленное под автомобиль бизнесмена.

Читайте также
Бомба под днище. Автомобиль бизнесмена Малофеева хотели взорвать

«Земля бетоном»

Капустин нашел «свой заслуженный конец» в Запорожской области, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан в своем Telegram-канале.

«Феерический персонаж. Открытый нацист и глава коллаборационистов <…> Земля бетоном», — написал он.

Однако военно-аналитический центр «Рыбарь» считает, что «смерть Капустина» может быть одним из элементов пиара, поскольку РДК — это в первую очередь пиар-подразделение.

«Пока информация не подтвержденная, и относиться к ней нужно именно так. <…> Если в итоге ликвидация подтвердится, то относиться к этому нужно как к устранению выруси на территории т.н. Украины. РДК никогда не было серьезной боевой единицей, влиявшей на что-то», — говорится в публикации.

«Боевые заслуги» РДК ограничивались «тикток-публикациями» с заходом в Брянскую, Белгородскую и Курскую области, «куда они приходили снять видео, после чего спешно ретировались», добавил «Рыбарь».

Читайте также
СМИ сообщили об обострении конфликта между РДК и ВСУ

Аналогичной позиции придерживается Telegram-канал «Военная хроника». Его автор усомнился в гибели Капустина и согласился с тем, что РДК занимался пиар-акциями, рассчитанными на медийный эффект.

«Несмотря на заявление РДК, никаких далеко идущих выводов по Капустину делать не стоит. Пока нет подтверждений его гибели, любые рассуждения — это гадание на слухах, не более. Но даже если Капустин и правда уничтожен, то это не меняет ничего. С военной точки зрения РДК был, мягко говоря, слабой конструкцией», — отметил автор канала.

Чем занимался Капустин до основания РДК?

Капустин родился в Москве 6 марта 1984 года. Он предпочитал называть себя Денис Никитин и White Rex.

В начале 2000-х Капустин вместе с семьей переехал в немецкий Кельн, где «установил контакты в местной нацистской и хулиганской среде». Впоследствии он стал «ключевой фигурой в общеевропейских сетях крайне правых политических активистов и хулиганов», отметил Bundeszentrale für politische Bildung.

«Мониторинговый проект Antifascist Europe утверждает, что он [Никитин] является неонацистом и сторонником превосходства белой расы. Никитин <…> часто называл себя националистом, борющимся за Россию, принадлежащую этническим русским, хотя и отвергал неонацистские и расистские характеристики», — писало агентство Reuters.

Читайте также
ФСБ задержала членов РДК в Петербурге. Они хотели отравить гумпомощь для военных

Также Капустин возглавил фирму White Rex, которая занимается спортивными единоборствами. Он организовывал турниры по боям без правил «Дух воина» в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Риме.

Был сторонником протестов на Майдане, с 2017 года жил на Украине. В августе 2019-го Германия лишила Капустина вида на жительство, ему запретили въезд во все страны Шенгенской зоны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_22259089_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+