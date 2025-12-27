«Открытый нацист» и «TikTok-воин». На Украине сообщили о ликвидации главаря РДК Капустина

Главарь «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин погиб при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, говорится в заявлении этого формирования. Однако некоторые российские военные блогеры сомневаются в его смерти. По их мнению, это может быть очередной пиар-акцией РДК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Основатель воевавшего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Денис Капустин погиб в результате атаки беспилотника на Запорожском направлении в ночь на 27 декабря. Об этом сообщило само формирование.

«По предварительным данным, прилет FPV-дрона. Все подробности будут оглашены позже, пока устанавливаются детали произошедшего», — говорится в публикации.

Также РДК заявил о готовности к ответным действиям.

Капустин основал «Русский добровольческий корпус» в 2022 году. В состав формирования вошли россияне, которые переехали на Украину для участия в боях на стороне ВСУ.

В августе 2022-го ФСБ России предотвратила организованный Капустиным теракт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

В марте 2023-го основатель РДК в составе вооруженной группы, в которую входил актер Кирилл Канахин, вторгся в села Любечане и Сушаны Брянской области.

Местные власти сообщили, что на территорию региона проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны и обстреляла автомобиль. В результате атаки погибли два человека и был ранен десятилетний ребенок. Диверсантов выдавили с территории Брянской области, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

В ноябре 2024-го Капустина и остальных участников вторжения заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинениям в государственной измене и терроризме. В январе 2025-го их адвокаты обжаловали приговор, но апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения.

Кроме того, ФСБ сообщала о причастности Капустина к попытке покушения на российского предпринимателя — миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По информации ведомства, злоумышленники планировали подорвать самодельное взрывное устройство, прикрепленное под автомобиль бизнесмена.

«Земля бетоном»

Капустин нашел «свой заслуженный конец» в Запорожской области, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан в своем Telegram-канале.

«Феерический персонаж. Открытый нацист и глава коллаборационистов <…> Земля бетоном», — написал он.

Однако военно-аналитический центр «Рыбарь» считает, что «смерть Капустина» может быть одним из элементов пиара , поскольку РДК — это в первую очередь пиар-подразделение.

«Пока информация не подтвержденная, и относиться к ней нужно именно так. <…> Если в итоге ликвидация подтвердится, то относиться к этому нужно как к устранению выруси на территории т.н. Украины. РДК никогда не было серьезной боевой единицей, влиявшей на что-то», — говорится в публикации.

«Боевые заслуги» РДК ограничивались «тикток-публикациями» с заходом в Брянскую, Белгородскую и Курскую области, «куда они приходили снять видео, после чего спешно ретировались», добавил «Рыбарь».

Аналогичной позиции придерживается Telegram-канал «Военная хроника». Его автор усомнился в гибели Капустина и согласился с тем, что РДК занимался пиар-акциями, рассчитанными на медийный эффект.

«Несмотря на заявление РДК, никаких далеко идущих выводов по Капустину делать не стоит. Пока нет подтверждений его гибели, любые рассуждения — это гадание на слухах, не более. Но даже если Капустин и правда уничтожен, то это не меняет ничего. С военной точки зрения РДК был, мягко говоря, слабой конструкцией », — отметил автор канала.

Чем занимался Капустин до основания РДК?

Капустин родился в Москве 6 марта 1984 года. Он предпочитал называть себя Денис Никитин и White Rex.

В начале 2000-х Капустин вместе с семьей переехал в немецкий Кельн, где «установил контакты в местной нацистской и хулиганской среде». Впоследствии он стал «ключевой фигурой в общеевропейских сетях крайне правых политических активистов и хулиганов», отметил Bundeszentrale für politische Bildung.

«Мониторинговый проект Antifascist Europe утверждает, что он [Никитин] является неонацистом и сторонником превосходства белой расы. Никитин <…> часто называл себя националистом, борющимся за Россию, принадлежащую этническим русским, хотя и отвергал неонацистские и расистские характеристики», — писало агентство Reuters.

Также Капустин возглавил фирму White Rex, которая занимается спортивными единоборствами. Он организовывал турниры по боям без правил «Дух воина» в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Риме.

Был сторонником протестов на Майдане, с 2017 года жил на Украине. В августе 2019-го Германия лишила Капустина вида на жительство, ему запретили въезд во все страны Шенгенской зоны.