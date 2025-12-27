ВСУ пытаются «отбить» находящийся под контролем российских войск Купянск: по данным Минобороны, за двое суток украинские военные пять раз пытались контратаковать на этом направлении. Их цель — «любой ценой отбить город до Нового года», утверждает Mash. При этом МО РФ подчеркивает: все атаки успешно отражаются.

Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Запад», контролируют город Купянск в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

Глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что подразделения 6-й армии пресекают попытки Вооруженных сил Украины прорваться к Купянску. Так, за двое суток было успешно отражено уже пять контратак.

ВСУ пытались прорваться в районах Благодатовки, Прокоповки, Осиново, Болдыревки и Моначиновки.

Киев потерял более 20 военных, пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства и бронеавтомобиль «Пантера».

20 ноября начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Купянска. Сейчас перед армией стоит важная задача ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол.

«Производим зачистку»

Командир роты 1427-го мотострелкового полка с позывным «Уран» рассказал, что выполняет задачи на одной из центральных улиц города, его подразделение «успешно работает». Слова бойца опубликовало Минобороны.

«Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе», — заявил военный.

Командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным «Колосс» в свою очередь заверил, что подразделений ВСУ в районе Купянского молочно-консервного комбината «нет и быть не может» .

А командир роты 1843-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным «Тайфун» рассказал, что российские военные зачищают здания в Купянске от оставшихся украинских бойцов.

«Производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника», — сказал боец, чьи слова приводит Минобороны.

«Контрнаступ» ВСУ

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», ВСУ продолжают контрнаступление на Купянск, пытаясь отбить город.

«Ситуация тяжелая, но город до конца не потерян. Парни сражаются. Информация на 100% подтверждена с места. Точные зоны контроля сейчас непонятны, бои идут в разных районах», — говорится в посте.

Telegram-канал «Военный обозреватель» пишет, что практически все боеспособные подразделения ВСУ брошены на Купянск. Ситуация накаляется и может превратиться во вторую «бахмутскую мясорубку».

Как выяснил Mash, ВСУ перекинули в Купянск уцелевших колумбийских наемников, атаковавших Теткино в Курской области. Они применяют уже опробованную тактику «жабьих прыжков», пытаясь любой ценой отбить Купянск до Нового года . Киев увеличил число бойцов до 6 тысяч.

На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ якобы контролируют 90% Купянска. А до этого украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видео, снятое, по его словам, как раз в районе Купянска. Путин, комментируя эти кадры, заявил, что стела, на фоне которой снялся Зеленский, «совсем сейчас по-другому выглядит».

«Говорят, что стела совсем сейчас по-другому выглядит, но дело не в этом. Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно . Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — пошутил он.

Купянск расположен на берегах реки Оскол в 85 км по прямой и 110 км по трассе от Харькова. Площадь города — 33,34 квадратных километра.

Взяв под контроль Купянск, российские войска получили возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в будущем объединить фронт с участком в Волчанске. Также под контроль Москвы перешел важный узел автомобильных и железных дорог.

Российским войскам удалось взять город под свой контроль еще в феврале 2022 года, но во время контрнаступления в сентябре того же года ВСУ сумели вернуть Купянск.