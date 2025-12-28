Экс-советник Кучмы заявил, что Трамп может отказаться от встречи с Зеленским

Соскин: Трамп может отказаться от встречи с Зеленским из-за коррупции

Президент США Дональд Трамп может отказаться от запланированной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на фоне нового коррупционного скандала на Украине. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам политолога, Зеленский находится в сложной ситуации из-за задержаний депутатов Верховной рады и неудач на фронте. Соскин отметил, что Трамп может либо объяснить свою позицию, либо вообще отказаться от встречи.

«Ему надо возвращаться или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему может объяснит, а может Трамп вообще откажется с ним встречаться», — сказал эксперт.

Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.

В украинскую делегацию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Украины Алексей Соболев, премьер-министр страны Юлия Свириденко, замглавы МИД Сергей Кислица и советник главы ОП Александр Бевз.

Как сообщал телеканал CNN, встреча пройдет без участия европейских лидеров.

